Jamaika dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile JMD → KWD çevirin

1.000 jmd
1,973 kwd

1.00000 JMD = 0.00197 KWD

07:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0737589.13861.454021.652940.94918518.3342
1 GBP1.1694711.25575104.2481.700471.933111.1100521.4418
1 USD0.93130.796337183.01621.354151.539410.88417.0749
1 INR0.01121850.009592550.012045810.01631190.01854350.01064850.205682

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Jamaika dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kuveyt Dinarı
1 JMD0.00197 KWD
5 JMD0.00986 KWD
10 JMD0.01972 KWD
20 JMD0.03945 KWD
50 JMD0.09862 KWD
100 JMD0.19725 KWD
250 JMD0.49312 KWD
500 JMD0.98625 KWD
1000 JMD1.97250 KWD
2000 JMD3.94500 KWD
5000 JMD9.86250 KWD
10000 JMD19.72500 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Jamaika Doları
1 KWD506.97000 JMD
5 KWD2534.85000 JMD
10 KWD5069.70000 JMD
20 KWD10139.40000 JMD
50 KWD25348.50000 JMD
100 KWD50697.00000 JMD
250 KWD126742.50000 JMD
500 KWD253485.00000 JMD
1000 KWD506970.00000 JMD
2000 KWD1013940.00000 JMD
5000 KWD2534850.00000 JMD
10000 KWD5069700.00000 JMD