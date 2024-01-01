5.000 Kuveyt dinarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → JMD çevirin

1,000ك KWD = 515,1J$ JMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 KWD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek517,2790517,2790
Düşük512,2140511,5080
Ortalama515,3446514,5653
Değişim-0.39%0.48%
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1 KWD → JMD istatistikleri

KWD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 517,2790, en düşük 512,2140 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 515,3446 oldu. KWD → JMD kurundaki değişiklik -0.39 değerindeydi.

KWD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 517,2790, en düşük 511,5080 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 514,5653 oldu. KWD → JMD kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

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KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Jamaika Doları
1 KWD515,14800 JMD
5 KWD2.575,74000 JMD
10 KWD5.151,48000 JMD
20 KWD10.302,96000 JMD
50 KWD25.757,40000 JMD
100 KWD51.514,80000 JMD
250 KWD128.787,00000 JMD
500 KWD257.574,00000 JMD
1000 KWD515.148,00000 JMD
2000 KWD1.030.296,00000 JMD
5000 KWD2.575.740,00000 JMD
10000 KWD5.151.480,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kuveyt Dinarı
1 JMD0,00194 KWD
5 JMD0,00971 KWD
10 JMD0,01941 KWD
20 JMD0,03882 KWD
50 JMD0,09706 KWD
100 JMD0,19412 KWD
250 JMD0,48530 KWD
500 JMD0,97060 KWD
1000 JMD1,94119 KWD
2000 JMD3,88238 KWD
5000 JMD9,70595 KWD
10000 JMD19,41190 KWD