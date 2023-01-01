دولار جامايكي إلى ريال كمبودي

تحويل JMD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٢٦٬٤٦٣ khr

1.00000 JMD = 26.46300 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:44 UTC
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JMD إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066488.65461.438041.66080.9633518.3055
1GBP1.153211.22975102.2351.658321.91521.1109421.1095
1USD0.937750.813173183.13451.34851.557390.9033517.1657
1INR0.01127970.009781420.012028710.01622070.01873340.01086610.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / ريال كمبوديا
1 JMD26.46300 KHR
5 JMD132.31500 KHR
10 JMD264.63000 KHR
20 JMD529.26000 KHR
50 JMD1323.15000 KHR
100 JMD2646.30000 KHR
250 JMD6615.75000 KHR
500 JMD13231.50000 KHR
1000 JMD26463.00000 KHR
2000 JMD52926.00000 KHR
5000 JMD132315.00000 KHR
10000 JMD264630.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار جامايكي
1 KHR0.03779 JMD
5 KHR0.18894 JMD
10 KHR0.37789 JMD
20 KHR0.75577 JMD
50 KHR1.88943 JMD
100 KHR3.77886 JMD
250 KHR9.44715 JMD
500 KHR18.89430 JMD
1000 KHR37.78860 JMD
2000 KHR75.57720 JMD
5000 KHR188.94300 JMD
10000 KHR377.88600 JMD