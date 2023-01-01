دولار جامايكي إلى دينار أردني

تحويل JMD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٤٫٥٥٩ jod

1.00000 JMD = 0.00456 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:58 UTC
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JMD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066488.65461.438041.66080.9633518.3055
1GBP1.153211.22975102.2351.658321.91521.1109421.1095
1USD0.937750.813173183.13451.34851.557390.9033517.1657
1INR0.01127970.009781420.012028710.01622070.01873340.01086610.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الدينار الأردني
1 JMD0.00456 JOD
5 JMD0.02280 JOD
10 JMD0.04559 JOD
20 JMD0.09119 JOD
50 JMD0.22797 JOD
100 JMD0.45595 JOD
250 JMD1.13987 JOD
500 JMD2.27975 JOD
1000 JMD4.55949 JOD
2000 JMD9.11898 JOD
5000 JMD22.79745 JOD
10000 JMD45.59490 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار جامايكي
1 JOD219.32300 JMD
5 JOD1096.61500 JMD
10 JOD2193.23000 JMD
20 JOD4386.46000 JMD
50 JOD10966.15000 JMD
100 JOD21932.30000 JMD
250 JOD54830.75000 JMD
500 JOD109661.50000 JMD
1000 JOD219323.00000 JMD
2000 JOD438646.00000 JMD
5000 JOD1096615.00000 JMD
10000 JOD2193230.00000 JMD