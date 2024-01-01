Jamaika dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile JMD → JOD çevirin

1.000 jmd
4,536 jod

1.00000 JMD = 0.00454 JOD

07:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0737589.13861.454021.652940.94918518.3342
1 GBP1.1694711.25575104.2481.700471.933111.1100521.4418
1 USD0.93130.796337183.01621.354151.539410.88417.0749
1 INR0.01121850.009592550.012045810.01631190.01854350.01064850.205682

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Jamaika dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Ürdün Dinarı
1 JMD0.00454 JOD
5 JMD0.02268 JOD
10 JMD0.04536 JOD
20 JMD0.09072 JOD
50 JMD0.22681 JOD
100 JMD0.45362 JOD
250 JMD1.13405 JOD
500 JMD2.26810 JOD
1000 JMD4.53620 JOD
2000 JMD9.07240 JOD
5000 JMD22.68100 JOD
10000 JMD45.36200 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Jamaika Doları
1 JOD220.44900 JMD
5 JOD1102.24500 JMD
10 JOD2204.49000 JMD
20 JOD4408.98000 JMD
50 JOD11022.45000 JMD
100 JOD22044.90000 JMD
250 JOD55112.25000 JMD
500 JOD110224.50000 JMD
1000 JOD220449.00000 JMD
2000 JOD440898.00000 JMD
5000 JOD1102245.00000 JMD
10000 JOD2204490.00000 JMD