Ямайские доллары в иорданские динары

Сконвертируйте JMD в JOD по реальному обменному курсу

1000 jmd
4.589 jod

1.00000 JMD = 0.00459 JOD

Среднерыночный курс в 18:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса JMD к JOD

1 мин. назад 1 JMD → 0 JOD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.072788.91611.454311.671130.956818.4996
1GBP1.1633311.2479103.4381.691841.944071.1130821.521
1USD0.932250.801346182.891.355751.557880.89217.2458
1INR0.01124660.009667590.012064210.0163560.01879450.01076120.208056

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ямайских долларов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JMD из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JMD в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ямайский доллар

JMD в USD

JMD в JPY

JMD в AUD

JMD в SGD

JMD в EUR

JMD в ZAR

JMD в GBP

JMD в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ямайский доллар / Иорданский динар
1 JMD0.00459 JOD
5 JMD0.02295 JOD
10 JMD0.04589 JOD
20 JMD0.09178 JOD
50 JMD0.22945 JOD
100 JMD0.45890 JOD
250 JMD1.14725 JOD
500 JMD2.29450 JOD
1000 JMD4.58900 JOD
2000 JMD9.17800 JOD
5000 JMD22.94500 JOD
10000 JMD45.89000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Ямайский доллар
1 JOD217.91300 JMD
5 JOD1089.56500 JMD
10 JOD2179.13000 JMD
20 JOD4358.26000 JMD
50 JOD10895.65000 JMD
100 JOD21791.30000 JMD
250 JOD54478.25000 JMD
500 JOD108956.50000 JMD
1000 JOD217913.00000 JMD
2000 JOD435826.00000 JMD
5000 JOD1089565.00000 JMD
10000 JOD2179130.00000 JMD