5 دولار جامايكي إلى دينار أردني

تحويل JMD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

5 jmd
0.023 jod

1.00000 JMD = 0.00455 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الدينار الأردني
1 JMD0.00455 JOD
5 JMD0.02275 JOD
10 JMD0.04549 JOD
20 JMD0.09098 JOD
50 JMD0.22746 JOD
100 JMD0.45492 JOD
250 JMD1.13729 JOD
500 JMD2.27458 JOD
1000 JMD4.54916 JOD
2000 JMD9.09832 JOD
5000 JMD22.74580 JOD
10000 JMD45.49160 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار جامايكي
1 JOD219.82100 JMD
5 JOD1099.10500 JMD
10 JOD2198.21000 JMD
20 JOD4396.42000 JMD
50 JOD10991.05000 JMD
100 JOD21982.10000 JMD
250 JOD54955.25000 JMD
500 JOD109910.50000 JMD
1000 JOD219821.00000 JMD
2000 JOD439642.00000 JMD
5000 JOD1099105.00000 JMD
10000 JOD2198210.00000 JMD