دولار جامايكي إلى جنيه جبل طارق

تحويل JMD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
5.22 gip

1.00000 JMD = 0.00522 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:46 UTC
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JMD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه جبل طارق
1 JMD0.00522 GIP
5 JMD0.02608 GIP
10 JMD0.05216 GIP
20 JMD0.10431 GIP
50 JMD0.26078 GIP
100 JMD0.52156 GIP
250 JMD1.30391 GIP
500 JMD2.60781 GIP
1000 JMD5.21563 GIP
2000 JMD10.43126 GIP
5000 JMD26.07815 GIP
10000 JMD52.15630 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار جامايكي
1 GIP191.73200 JMD
5 GIP958.66000 JMD
10 GIP1917.32000 JMD
20 GIP3834.64000 JMD
50 GIP9586.60000 JMD
100 GIP19173.20000 JMD
250 GIP47933.00000 JMD
500 GIP95866.00000 JMD
1000 GIP191732.00000 JMD
2000 GIP383464.00000 JMD
5000 GIP958660.00000 JMD
10000 GIP1917320.00000 JMD