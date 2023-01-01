Ямайские доллары в гибралтарские фунты

Сконвертируйте JMD в GIP по реальному обменному курсу

1 000 jmd
5,19 gip

1.00000 JMD = 0.00519 GIP

Среднерыночный курс в 18:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса JMD к GIP

1 мин. назад 1 JMD → 0 GIP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859551.072688.90781.45451.671110.956918.4948
1GBP1.163411.24775103.4261.692011.943991.1132621.515
1USD0.93230.801443182.891.356051.5580.892117.243
1INR0.01124760.009668750.012064210.01635960.0187960.01076250.208023

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ямайских долларов в гибралтарские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JMD из выпадающего списка для исходной валюты и GIP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JMD в GIP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ямайский доллар

JMD в USD

JMD в JPY

JMD в AUD

JMD в SGD

JMD в EUR

JMD в ZAR

JMD в GBP

JMD в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ямайский доллар / Гибралтарский фунт
1 JMD0.00519 GIP
5 JMD0.02594 GIP
10 JMD0.05187 GIP
20 JMD0.10374 GIP
50 JMD0.25936 GIP
100 JMD0.51871 GIP
250 JMD1.29678 GIP
500 JMD2.59356 GIP
1000 JMD5.18712 GIP
2000 JMD10.37424 GIP
5000 JMD25.93560 GIP
10000 JMD51.87120 GIP
Обменные курсы Гибралтарский фунт / Ямайский доллар
1 GIP192.78500 JMD
5 GIP963.92500 JMD
10 GIP1927.85000 JMD
20 GIP3855.70000 JMD
50 GIP9639.25000 JMD
100 GIP19278.50000 JMD
250 GIP48196.25000 JMD
500 GIP96392.50000 JMD
1000 GIP192785.00000 JMD
2000 GIP385570.00000 JMD
5000 GIP963925.00000 JMD
10000 GIP1927850.00000 JMD