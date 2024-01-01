Jamaika dolarından Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile JMD → GIP çevirin

1.000 jmd
5,09 gip

1.00000 JMD = 0.00509 GIP

07:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548251.0738589.15071.453891.65220.9491118.3335
1 GBP1.1698311.25625104.2931.700841.932841.110321.4476
1 USD0.931250.79602183.01971.35391.538580.8838517.0727
1 INR0.0112170.009588330.012045310.01630820.01853270.01064630.205646

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Jamaika dolarından Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Cebelitarık Lirası
1 JMD0.00509 GIP
5 JMD0.02547 GIP
10 JMD0.05095 GIP
20 JMD0.10190 GIP
50 JMD0.25474 GIP
100 JMD0.50948 GIP
250 JMD1.27369 GIP
500 JMD2.54738 GIP
1000 JMD5.09476 GIP
2000 JMD10.18952 GIP
5000 JMD25.47380 GIP
10000 JMD50.94760 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Jamaika Doları
1 GIP196.28000 JMD
5 GIP981.40000 JMD
10 GIP1962.80000 JMD
20 GIP3925.60000 JMD
50 GIP9814.00000 JMD
100 GIP19628.00000 JMD
250 GIP49070.00000 JMD
500 GIP98140.00000 JMD
1000 GIP196280.00000 JMD
2000 GIP392560.00000 JMD
5000 GIP981400.00000 JMD
10000 GIP1962800.00000 JMD