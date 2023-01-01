دولار جامايكي إلى كولون كوستاريكي

تحويل JMD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٣٬٤٢٩٫٨٣ crc

1.00000 JMD = 3.42983 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 15:54 UTC
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JMD إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660440.963518.3041
1GBP1.1532711.23102.2551.658661.914991.1111821.1102
1USD0.937650.813008183.13451.34851.55690.903417.1628
1INR0.01127870.009779430.012028710.01622070.01872750.01086670.206446

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / كوستاريكا كولوين
1 JMD3.42983 CRC
5 JMD17.14915 CRC
10 JMD34.29830 CRC
20 JMD68.59660 CRC
50 JMD171.49150 CRC
100 JMD342.98300 CRC
250 JMD857.45750 CRC
500 JMD1714.91500 CRC
1000 JMD3429.83000 CRC
2000 JMD6859.66000 CRC
5000 JMD17149.15000 CRC
10000 JMD34298.30000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار جامايكي
1 CRC0.29156 JMD
5 CRC1.45780 JMD
10 CRC2.91560 JMD
20 CRC5.83120 JMD
50 CRC14.57800 JMD
100 CRC29.15600 JMD
250 CRC72.89000 JMD
500 CRC145.78000 JMD
1000 CRC291.56000 JMD
2000 CRC583.12000 JMD
5000 CRC1457.80000 JMD
10000 CRC2915.60000 JMD