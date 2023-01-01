20 دولار جامايكي إلى كولون كوستاريكي

تحويل JMD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ jmd
٦٨٫١٢ crc

1.00000 JMD = 3.40577 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / كوستاريكا كولوين
1 JMD3.40577 CRC
5 JMD17.02885 CRC
10 JMD34.05770 CRC
20 JMD68.11540 CRC
50 JMD170.28850 CRC
100 JMD340.57700 CRC
250 JMD851.44250 CRC
500 JMD1702.88500 CRC
1000 JMD3405.77000 CRC
2000 JMD6811.54000 CRC
5000 JMD17028.85000 CRC
10000 JMD34057.70000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار جامايكي
1 CRC0.29362 JMD
5 CRC1.46810 JMD
10 CRC2.93619 JMD
20 CRC5.87238 JMD
50 CRC14.68095 JMD
100 CRC29.36190 JMD
250 CRC73.40475 JMD
500 CRC146.80950 JMD
1000 CRC293.61900 JMD
2000 CRC587.23800 JMD
5000 CRC1468.09500 JMD
10000 CRC2936.19000 JMD