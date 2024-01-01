2,000 كولون كوستاريكي إلى دولار جامايكي

تحويل CRC إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

2,000 crc
591.08 jmd

₡1.000 CRC = J$0.2955 JMD

Mid-market exchange rate at 16:01
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CRC إلى JMD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7311.5021.6580.94820.778
1 GBP1.16911.277107.1941.7551.9371.10724.281
1 USD0.9150.783183.9491.3741.5170.86719.016
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار جامايكي
1 CRC٠٫٢٩٥٥٤ JMD
5 CRC١٫٤٧٧٧١ JMD
10 CRC٢٫٩٥٥٤٢ JMD
20 CRC٥٫٩١٠٨٤ JMD
50 CRC١٤٫٧٧٧١٠ JMD
100 CRC٢٩٫٥٥٤٢٠ JMD
250 CRC٧٣٫٨٨٥٥٠ JMD
500 CRC١٤٧٫٧٧١٠٠ JMD
1000 CRC٢٩٥٫٥٤٢٠٠ JMD
2000 CRC٥٩١٫٠٨٤٠٠ JMD
5000 CRC١٬٤٧٧٫٧١٠٠٠ JMD
10000 CRC٢٬٩٥٥٫٤٢٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / كوستاريكا كولوين
1 JMD٣٫٣٨٣٦٢ CRC
5 JMD١٦٫٩١٨١٠ CRC
10 JMD٣٣٫٨٣٦٢٠ CRC
20 JMD٦٧٫٦٧٢٤٠ CRC
50 JMD١٦٩٫١٨١٠٠ CRC
100 JMD٣٣٨٫٣٦٢٠٠ CRC
250 JMD٨٤٥٫٩٠٥٠٠ CRC
500 JMD١٬٦٩١٫٨١٠٠٠ CRC
1000 JMD٣٬٣٨٣٫٦٢٠٠٠ CRC
2000 JMD٦٬٧٦٧٫٢٤٠٠٠ CRC
5000 JMD١٦٬٩١٨٫١٠٠٠٠ CRC
10000 JMD٣٣٬٨٣٦٫٢٠٠٠٠ CRC