دولار جامايكي إلى مانات أذربيجاني

تحويل JMD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٠٫٩٣ azn

1.00000 JMD = 0.01093 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:51 UTC
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JMD إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660180.9634518.3038
1GBP1.1532711.22995102.2511.658591.914621.1111221.109
1USD0.93760.813041183.13451.34851.556660.903317.1625
1INR0.01127870.009779830.012028710.01622070.01872460.01086550.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / مانات أذربيجان
1 JMD0.01093 AZN
5 JMD0.05466 AZN
10 JMD0.10932 AZN
20 JMD0.21865 AZN
50 JMD0.54663 AZN
100 JMD1.09325 AZN
250 JMD2.73312 AZN
500 JMD5.46625 AZN
1000 JMD10.93250 AZN
2000 JMD21.86500 AZN
5000 JMD54.66250 AZN
10000 JMD109.32500 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار جامايكي
1 AZN91.47060 JMD
5 AZN457.35300 JMD
10 AZN914.70600 JMD
20 AZN1829.41200 JMD
50 AZN4573.53000 JMD
100 AZN9147.06000 JMD
250 AZN22867.65000 JMD
500 AZN45735.30000 JMD
1000 AZN91470.60000 JMD
2000 AZN182941.20000 JMD
5000 AZN457353.00000 JMD
10000 AZN914706.00000 JMD