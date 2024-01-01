Jamaika dolarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile JMD → AZN çevirin

1.000 jmd
10,88 azn

1.00000 JMD = 0.01088 AZN

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.0735589.12861.453641.652510.9492318.33
1 GBP1.1696211.25565104.2471.700211.932811.1102421.4392
1 USD0.931450.7964183.02231.354051.539290.884217.0742
1 INR0.01121970.009592610.01204510.01630950.01854070.01065020.205658

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Azerbaycan Manatı
1 JMD0.01088 AZN
5 JMD0.05439 AZN
10 JMD0.10878 AZN
20 JMD0.21755 AZN
50 JMD0.54388 AZN
100 JMD1.08776 AZN
250 JMD2.71940 AZN
500 JMD5.43880 AZN
1000 JMD10.87760 AZN
2000 JMD21.75520 AZN
5000 JMD54.38800 AZN
10000 JMD108.77600 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Jamaika Doları
1 AZN91.93200 JMD
5 AZN459.66000 JMD
10 AZN919.32000 JMD
20 AZN1838.64000 JMD
50 AZN4596.60000 JMD
100 AZN9193.20000 JMD
250 AZN22983.00000 JMD
500 AZN45966.00000 JMD
1000 AZN91932.00000 JMD
2000 AZN183864.00000 JMD
5000 AZN459660.00000 JMD
10000 AZN919320.00000 JMD