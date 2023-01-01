5 Azerbaycan manatından Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile AZN → JMD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Jamaika Doları
|1 AZN
|90.61410 JMD
|5 AZN
|453.07050 JMD
|10 AZN
|906.14100 JMD
|20 AZN
|1812.28200 JMD
|50 AZN
|4530.70500 JMD
|100 AZN
|9061.41000 JMD
|250 AZN
|22653.52500 JMD
|500 AZN
|45307.05000 JMD
|1000 AZN
|90614.10000 JMD
|2000 AZN
|181228.20000 JMD
|5000 AZN
|453070.50000 JMD
|10000 AZN
|906141.00000 JMD