bin Azerbaycan manatından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → JMD çevirin

1.000 azn
91.176,50 jmd

1.00000 AZN = 91.17650 JMD

22:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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AZN → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 JMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.056787.88051.424751.643260.9668518.5398
1GBP1.1552711.22075101.5241.645941.898371.1169721.4181
1USD0.946350.819169183.1651.34831.555090.9149517.545
1INR0.01137910.009849920.012024310.01621230.01869880.01100160.210966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Jamaika Doları
1 AZN91.17650 JMD
5 AZN455.88250 JMD
10 AZN911.76500 JMD
20 AZN1823.53000 JMD
50 AZN4558.82500 JMD
100 AZN9117.65000 JMD
250 AZN22794.12500 JMD
500 AZN45588.25000 JMD
1000 AZN91176.50000 JMD
2000 AZN182353.00000 JMD
5000 AZN455882.50000 JMD
10000 AZN911765.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Azerbaycan Manatı
1 JMD0.01097 AZN
5 JMD0.05484 AZN
10 JMD0.10968 AZN
20 JMD0.21935 AZN
50 JMD0.54839 AZN
100 JMD1.09677 AZN
250 JMD2.74193 AZN
500 JMD5.48385 AZN
1000 JMD10.96770 AZN
2000 JMD21.93540 AZN
5000 JMD54.83850 AZN
10000 JMD109.67700 AZN