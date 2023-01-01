5000 Azerbaycan manatından Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile AZN → JMD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Jamaika Doları
|1 AZN
|91.17650 JMD
|5 AZN
|455.88250 JMD
|10 AZN
|911.76500 JMD
|20 AZN
|1823.53000 JMD
|50 AZN
|4558.82500 JMD
|100 AZN
|9117.65000 JMD
|250 AZN
|22794.12500 JMD
|500 AZN
|45588.25000 JMD
|1000 AZN
|91176.50000 JMD
|2000 AZN
|182353.00000 JMD
|5000 AZN
|455882.50000 JMD
|10000 AZN
|911765.00000 JMD