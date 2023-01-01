1 دولار جامايكي إلى مانات أذربيجاني

تحويل JMD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١ jmd
٠٫٠١ azn

1.00000 JMD = 0.01091 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / مانات أذربيجان
1 JMD0.01091 AZN
5 JMD0.05453 AZN
10 JMD0.10906 AZN
20 JMD0.21812 AZN
50 JMD0.54531 AZN
100 JMD1.09062 AZN
250 JMD2.72655 AZN
500 JMD5.45310 AZN
1000 JMD10.90620 AZN
2000 JMD21.81240 AZN
5000 JMD54.53100 AZN
10000 JMD109.06200 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار جامايكي
1 AZN91.69120 JMD
5 AZN458.45600 JMD
10 AZN916.91200 JMD
20 AZN1833.82400 JMD
50 AZN4584.56000 JMD
100 AZN9169.12000 JMD
250 AZN22922.80000 JMD
500 AZN45845.60000 JMD
1000 AZN91691.20000 JMD
2000 AZN183382.40000 JMD
5000 AZN458456.00000 JMD
10000 AZN916912.00000 JMD