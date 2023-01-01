جنيه جيرزي إلى ليو مولدوفي

تحويل JEP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
22442.80 mdl

1.00000 JEP = 22.44280 MDL

Mid-market exchange rate at 21:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.491711.658240.964718.8268
1 GBP1.152611.26285105.241.719431.911381.1119221.7008
1 USD0.912750.79186183.3351.361551.513550.880517.184
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01633830.01816220.01056580.206204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / مولدوفى Leu
1 JEP22.44280 MDL
5 JEP112.21400 MDL
10 JEP224.42800 MDL
20 JEP448.85600 MDL
50 JEP1122.14000 MDL
100 JEP2244.28000 MDL
250 JEP5610.70000 MDL
500 JEP11221.40000 MDL
1000 JEP22442.80000 MDL
2000 JEP44885.60000 MDL
5000 JEP112214.00000 MDL
10000 JEP224428.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه جيرسي
1 MDL0.04456 JEP
5 MDL0.22279 JEP
10 MDL0.44558 JEP
20 MDL0.89116 JEP
50 MDL2.22789 JEP
100 MDL4.45578 JEP
250 MDL11.13945 JEP
500 MDL22.27890 JEP
1000 MDL44.55780 JEP
2000 MDL89.11560 JEP
5000 MDL222.78900 JEP
10000 MDL445.57800 JEP