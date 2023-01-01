澤西鎊兌摩爾多瓦列伊匯率

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1 EUR10.864151.097491.42111.490211.653330.9575518.9595
1 GBP1.1572111.2699105.7921.724461.913221.1080821.9397
1 USD0.911250.787464183.3071.357951.506590.8725517.2767
1 INR0.01093840.009452550.012003810.01630060.01808480.01047390.207386

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如何將澤西鎊兌換成to Moldovan leus

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    輸入金額

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澤西鎊摩爾多瓦列伊兌換率
1 JEP22.51730 MDL
5 JEP112.58650 MDL
10 JEP225.17300 MDL
20 JEP450.34600 MDL
50 JEP1125.86500 MDL
100 JEP2251.73000 MDL
250 JEP5629.32500 MDL
500 JEP11258.65000 MDL
1000 JEP22517.30000 MDL
2000 JEP45034.60000 MDL
5000 JEP112586.50000 MDL
10000 JEP225173.00000 MDL
摩爾多瓦列伊澤西鎊兌換率
1 MDL0.04441 JEP
5 MDL0.22205 JEP
10 MDL0.44410 JEP
20 MDL0.88821 JEP
50 MDL2.22051 JEP
100 MDL4.44103 JEP
250 MDL11.10257 JEP
500 MDL22.20515 JEP
1000 MDL44.41030 JEP
2000 MDL88.82060 JEP
5000 MDL222.05150 JEP
10000 MDL444.10300 JEP