Jersey poundundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile JEP → MDL çevirin

1.000 jep
22.380,20 mdl

1.00000 JEP = 22.38020 MDL

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.073389.10181.453571.653270.94904518.3296
1 GBP1.1698111.25555104.2321.700391.9341.110221.442
1 USD0.93170.796464183.01671.35431.540360.8842517.0778
1 INR0.01122310.009594020.012045810.01631360.01855480.01065150.205715

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Jersey poundundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Moldova Leyi
1 JEP22.38020 MDL
5 JEP111.90100 MDL
10 JEP223.80200 MDL
20 JEP447.60400 MDL
50 JEP1119.01000 MDL
100 JEP2238.02000 MDL
250 JEP5595.05000 MDL
500 JEP11190.10000 MDL
1000 JEP22380.20000 MDL
2000 JEP44760.40000 MDL
5000 JEP111901.00000 MDL
10000 JEP223802.00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Jersey poundu
1 MDL0.04468 JEP
5 MDL0.22341 JEP
10 MDL0.44682 JEP
20 MDL0.89365 JEP
50 MDL2.23412 JEP
100 MDL4.46824 JEP
250 MDL11.17060 JEP
500 MDL22.34120 JEP
1000 MDL44.68240 JEP
2000 MDL89.36480 JEP
5000 MDL223.41200 JEP
10000 MDL446.82400 JEP