جنيه جيرزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل JEP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
4683.82 ils

1.00000 JEP = 4.68382 ILS

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.491881.658490.9645518.8225
1 GBP1.152611.26285105.241.719621.911671.1117521.6959
1 USD0.912750.79186183.3351.36171.513780.8803517.1801
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01634010.01816490.0105640.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Israeli New Sheqel
1 JEP4.68382 ILS
5 JEP23.41910 ILS
10 JEP46.83820 ILS
20 JEP93.67640 ILS
50 JEP234.19100 ILS
100 JEP468.38200 ILS
250 JEP1170.95500 ILS
500 JEP2341.91000 ILS
1000 JEP4683.82000 ILS
2000 JEP9367.64000 ILS
5000 JEP23419.10000 ILS
10000 JEP46838.20000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه جيرسي
1 ILS0.21350 JEP
5 ILS1.06750 JEP
10 ILS2.13501 JEP
20 ILS4.27002 JEP
50 ILS10.67505 JEP
100 ILS21.35010 JEP
250 ILS53.37525 JEP
500 ILS106.75050 JEP
1000 ILS213.50100 JEP
2000 ILS427.00200 JEP
5000 ILS1067.50500 JEP
10000 ILS2135.01000 JEP