Jersey poundundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile JEP → ILS çevirin

1.000 jep
4.574,27 ils

1.00000 JEP = 4.57427 ILS

07:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.0732589.09771.453451.653190.94901518.3285
1 GBP1.1699811.25565104.241.700461.934151.1103321.4435
1 USD0.931750.7964183.01671.354251.540360.8842517.0776
1 INR0.01122360.009593250.012045810.0163130.01855480.01065150.205713

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Jersey poundundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 JEP4.57427 ILS
5 JEP22.87135 ILS
10 JEP45.74270 ILS
20 JEP91.48540 ILS
50 JEP228.71350 ILS
100 JEP457.42700 ILS
250 JEP1143.56750 ILS
500 JEP2287.13500 ILS
1000 JEP4574.27000 ILS
2000 JEP9148.54000 ILS
5000 JEP22871.35000 ILS
10000 JEP45742.70000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Jersey poundu
1 ILS0.21861 JEP
5 ILS1.09307 JEP
10 ILS2.18614 JEP
20 ILS4.37228 JEP
50 ILS10.93070 JEP
100 ILS21.86140 JEP
250 ILS54.65350 JEP
500 ILS109.30700 JEP
1000 ILS218.61400 JEP
2000 ILS437.22800 JEP
5000 ILS1093.07000 JEP
10000 ILS2186.14000 JEP