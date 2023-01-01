لمبيرة هندوراسية إلى دونغ فيتنامي

تحويل HNL إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٩٨٦٬٩٣٦ vnd

1.00000 HNL = 986.93600 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.065188.56481.438521.663180.963918.3211
1GBP1.1518711.22685102.0151.656981.915761.1102921.1034
1USD0.938850.815096183.15161.35061.561520.90517.2013
1INR0.01129120.009802520.012026210.01624260.01877920.01088370.206867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Vietnamese Dong
1 HNL986.93600 VND
5 HNL4934.68000 VND
10 HNL9869.36000 VND
20 HNL19738.72000 VND
50 HNL49346.80000 VND
100 HNL98693.60000 VND
250 HNL246734.00000 VND
500 HNL493468.00000 VND
1000 HNL986936.00000 VND
2000 HNL1973872.00000 VND
5000 HNL4934680.00000 VND
10000 HNL9869360.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / لامبيرا هندوراسي
1 VND0.00101 HNL
5 VND0.00507 HNL
10 VND0.01013 HNL
20 VND0.02026 HNL
50 VND0.05066 HNL
100 VND0.10132 HNL
250 VND0.25331 HNL
500 VND0.50662 HNL
1000 VND1.01324 HNL
2000 VND2.02648 HNL
5000 VND5.06620 HNL
10000 VND10.13240 HNL