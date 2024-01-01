ألف لمبيرة هندوراسية إلى دونغ فيتنامي

تحويل HNL إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hnl
999,737 vnd

1.00000 HNL = 999.73700 VND

Mid-market exchange rate at 09:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.083889.83411.466111.655790.95450518.5427
1 GBP1.1697111.26775105.0811.714951.936831.116521.6899
1 USD0.922650.788799182.88811.352751.527770.8806517.109
1 INR0.01113160.009516430.012064510.01632020.01843170.01062460.206411

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Vietnamese Dong
1 HNL999.73700 VND
5 HNL4998.68500 VND
10 HNL9997.37000 VND
20 HNL19994.74000 VND
50 HNL49986.85000 VND
100 HNL99973.70000 VND
250 HNL249934.25000 VND
500 HNL499868.50000 VND
1000 HNL999737.00000 VND
2000 HNL1999474.00000 VND
5000 HNL4998685.00000 VND
10000 HNL9997370.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / لامبيرا هندوراسي
1 VND0.00100 HNL
5 VND0.00500 HNL
10 VND0.01000 HNL
20 VND0.02001 HNL
50 VND0.05001 HNL
100 VND0.10003 HNL
250 VND0.25006 HNL
500 VND0.50013 HNL
1000 VND1.00026 HNL
2000 VND2.00052 HNL
5000 VND5.00130 HNL
10000 VND10.00260 HNL