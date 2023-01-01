لمبيرة هندوراسية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل HNL إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٦٨٫٥٥ nzd

1.00000 HNL = 0.06855 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:45 UTC
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HNL إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.065888.611.439261.663490.964218.3335
1GBP1.1522711.22815102.1081.658491.916891.1110221.1261
1USD0.938250.814233183.13941.35041.560790.904617.2016
1INR0.01128540.009793590.01202810.01624260.01877320.01088050.206901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار نيوزيلندي
1 HNL0.06855 NZD
5 HNL0.34276 NZD
10 HNL0.68553 NZD
20 HNL1.37105 NZD
50 HNL3.42763 NZD
100 HNL6.85527 NZD
250 HNL17.13817 NZD
500 HNL34.27635 NZD
1000 HNL68.55270 NZD
2000 HNL137.10540 NZD
5000 HNL342.76350 NZD
10000 HNL685.52700 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / لامبيرا هندوراسي
1 NZD14.58730 HNL
5 NZD72.93650 HNL
10 NZD145.87300 HNL
20 NZD291.74600 HNL
50 NZD729.36500 HNL
100 NZD1458.73000 HNL
250 NZD3646.82500 HNL
500 NZD7293.65000 HNL
1000 NZD14587.30000 HNL
2000 NZD29174.60000 HNL
5000 NZD72936.50000 HNL
10000 NZD145873.00000 HNL