Honduras lempirasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile HNL → NZD çevirin

1.000 hnl
66,59 nzd

1.00000 HNL = 0.06659 NZD

05:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853741.072889.05251.453051.653640.94964518.3343
1 GBP1.1713211.25655104.3051.701931.936881.1123421.4746
1 USD0.932150.79583183.00941.354451.541430.885217.0901
1 INR0.01122930.009587230.012046810.01631680.01856930.01066390.205882

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Honduras lempirasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Yeni Zelanda Doları
1 HNL0.06659 NZD
5 HNL0.33296 NZD
10 HNL0.66593 NZD
20 HNL1.33186 NZD
50 HNL3.32964 NZD
100 HNL6.65929 NZD
250 HNL16.64823 NZD
500 HNL33.29645 NZD
1000 HNL66.59290 NZD
2000 HNL133.18580 NZD
5000 HNL332.96450 NZD
10000 HNL665.92900 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Honduras Lempirası
1 NZD15.01660 HNL
5 NZD75.08300 HNL
10 NZD150.16600 HNL
20 NZD300.33200 HNL
50 NZD750.83000 HNL
100 NZD1501.66000 HNL
250 NZD3754.15000 HNL
500 NZD7508.30000 HNL
1000 NZD15016.60000 HNL
2000 NZD30033.20000 HNL
5000 NZD75083.00000 HNL
10000 NZD150166.00000 HNL