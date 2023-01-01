bin Yeni Zelanda dolarından Honduras lempirasına
Reel döviz kuru ile NZD → HNL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Honduras Lempirası
|1 NZD
|14.90380 HNL
|5 NZD
|74.51900 HNL
|10 NZD
|149.03800 HNL
|20 NZD
|298.07600 HNL
|50 NZD
|745.19000 HNL
|100 NZD
|1490.38000 HNL
|250 NZD
|3725.95000 HNL
|500 NZD
|7451.90000 HNL
|1000 NZD
|14903.80000 HNL
|2000 NZD
|29807.60000 HNL
|5000 NZD
|74519.00000 HNL
|10000 NZD
|149038.00000 HNL