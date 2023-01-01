5 Honduras lempirasından Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile HNL → NZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Honduras lempirasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Honduras Lempirası
|1 NZD
|14.82060 HNL
|5 NZD
|74.10300 HNL
|10 NZD
|148.20600 HNL
|20 NZD
|296.41200 HNL
|50 NZD
|741.03000 HNL
|100 NZD
|1482.06000 HNL
|250 NZD
|3705.15000 HNL
|500 NZD
|7410.30000 HNL
|1000 NZD
|14820.60000 HNL
|2000 NZD
|29641.20000 HNL
|5000 NZD
|74103.00000 HNL
|10000 NZD
|148206.00000 HNL