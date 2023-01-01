10 bin Yeni Zelanda dolarından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile NZD → HNL çevirin

10000 nzd
149038 hnl

1.00000 NZD = 14.90380 HNL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → HNL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 HNL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Zelanda dolarından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

NZD → USD

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NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Honduras Lempirası
1 NZD14.90380 HNL
5 NZD74.51900 HNL
10 NZD149.03800 HNL
20 NZD298.07600 HNL
50 NZD745.19000 HNL
100 NZD1490.38000 HNL
250 NZD3725.95000 HNL
500 NZD7451.90000 HNL
1000 NZD14903.80000 HNL
2000 NZD29807.60000 HNL
5000 NZD74519.00000 HNL
10000 NZD149038.00000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Yeni Zelanda Doları
1 HNL0.06710 NZD
5 HNL0.33549 NZD
10 HNL0.67097 NZD
20 HNL1.34194 NZD
50 HNL3.35485 NZD
100 HNL6.70970 NZD
250 HNL16.77425 NZD
500 HNL33.54850 NZD
1000 HNL67.09700 NZD
2000 HNL134.19400 NZD
5000 HNL335.48500 NZD
10000 HNL670.97000 NZD