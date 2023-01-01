لمبيرة هندوراسية إلى دينار كويتي

تحويل HNL إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٢٫٥٣٤ kwd

1.00000 HNL = 0.01253 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:42 UTC
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HNL إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.065888.61441.439421.663360.9641518.3379
1GBP1.1522111.2279102.0921.658341.916351.110921.127
1USD0.938250.814399183.14361.350551.560670.904817.2058
1INR0.01128480.009795080.012027410.01624360.01877080.01088240.206941

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Kuwaiti Dinar
1 HNL0.01253 KWD
5 HNL0.06267 KWD
10 HNL0.12534 KWD
20 HNL0.25068 KWD
50 HNL0.62671 KWD
100 HNL1.25342 KWD
250 HNL3.13355 KWD
500 HNL6.26710 KWD
1000 HNL12.53420 KWD
2000 HNL25.06840 KWD
5000 HNL62.67100 KWD
10000 HNL125.34200 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / لامبيرا هندوراسي
1 KWD79.78180 HNL
5 KWD398.90900 HNL
10 KWD797.81800 HNL
20 KWD1595.63600 HNL
50 KWD3989.09000 HNL
100 KWD7978.18000 HNL
250 KWD19945.45000 HNL
500 KWD39890.90000 HNL
1000 KWD79781.80000 HNL
2000 KWD159563.60000 HNL
5000 KWD398909.00000 HNL
10000 KWD797818.00000 HNL