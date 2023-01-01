لمبيرة هندوراسية إلى شلن كيني

تحويل HNL إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
5980 kes

1.00000 HNL = 5.98044 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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HNL إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.065988.61711.439441.663130.9641518.327
1GBP1.1523411.2282102.111.658621.916371.1110321.1175
1USD0.93820.8142183.13831.350451.560310.904517.1939
1INR0.01128450.009793320.012028210.01624340.01876760.01087950.206811

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / شلن كيني
1 HNL5.98044 KES
5 HNL29.90220 KES
10 HNL59.80440 KES
20 HNL119.60880 KES
50 HNL299.02200 KES
100 HNL598.04400 KES
250 HNL1495.11000 KES
500 HNL2990.22000 KES
1000 HNL5980.44000 KES
2000 HNL11960.88000 KES
5000 HNL29902.20000 KES
10000 HNL59804.40000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / لامبيرا هندوراسي
1 KES0.16721 HNL
5 KES0.83606 HNL
10 KES1.67212 HNL
20 KES3.34424 HNL
50 KES8.36060 HNL
100 KES16.72120 HNL
250 KES41.80300 HNL
500 KES83.60600 HNL
1000 KES167.21200 HNL
2000 KES334.42400 HNL
5000 KES836.06000 HNL
10000 KES1672.12000 HNL