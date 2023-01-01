10 شلن كيني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل KES إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٠ kes
١٫٦٥ hnl

1.00000 KES = 0.16479 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 00:03
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KES إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870551.058288.01581.451111.676090.946319.3004
1GBP1.148711.2156101.1081.666951.92541.0870122.1712
1USD0.9450.822639183.1751.37131.583910.8942518.2389
1INR0.01136160.009890460.012022810.01648690.01904310.01075140.219283

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

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KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / لامبيرا هندوراسي
1 KES0.16479 HNL
5 KES0.82393 HNL
10 KES1.64786 HNL
20 KES3.29572 HNL
50 KES8.23930 HNL
100 KES16.47860 HNL
250 KES41.19650 HNL
500 KES82.39300 HNL
1000 KES164.78600 HNL
2000 KES329.57200 HNL
5000 KES823.93000 HNL
10000 KES1647.86000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / شلن كيني
1 HNL6.06846 KES
5 HNL30.34230 KES
10 HNL60.68460 KES
20 HNL121.36920 KES
50 HNL303.42300 KES
100 HNL606.84600 KES
250 HNL1517.11500 KES
500 HNL3034.23000 KES
1000 HNL6068.46000 KES
2000 HNL12136.92000 KES
5000 HNL30342.30000 KES
10000 HNL60684.60000 KES