لمبيرة هندوراسية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

حوّل HNL إلى CZK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
L1 HNL = 0.7758 CZK

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HNL إلى CZK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HNL إلى CZK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HNL إلى CZK اليوم

HNLCZK
1 HNL0.78 CZK
5 HNL3.88 CZK
10 HNL7.76 CZK
20 HNL15.52 CZK
50 HNL38.79 CZK
100 HNL77.58 CZK
250 HNL193.94 CZK
500 HNL387.88 CZK
1000 HNL775.76 CZK
2000 HNL1,551.52 CZK
5000 HNL3,878.81 CZK
10000 HNL7,757.61 CZK
CZKHNL
1 CZK1.29 HNL
5 CZK6.45 HNL
10 CZK12.89 HNL
20 CZK25.78 HNL
50 CZK64.45 HNL
100 CZK128.91 HNL
250 CZK322.27 HNL
500 CZK644.53 HNL
1000 CZK1,289.06 HNL
2000 CZK2,578.12 HNL
5000 CZK6,445.30 HNL
10000 CZK12,890.60 HNL

الأسئلة الشائعة