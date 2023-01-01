لمبيرة هندوراسية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل HNL إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٩٣٢٫٠١ czk

1.00000 HNL = 0.93200 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:37 UTC
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HNL إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065688.58931.438081.661880.963918.3309
1GBP1.152811.22845102.1281.657851.915861.1111921.1323
1USD0.938450.814034183.13561.349551.559580.904617.2024
1INR0.0112880.009791640.012028510.01623310.01875940.0108810.20692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 HNL0.93200 CZK
5 HNL4.66003 CZK
10 HNL9.32005 CZK
20 HNL18.64010 CZK
50 HNL46.60025 CZK
100 HNL93.20050 CZK
250 HNL233.00125 CZK
500 HNL466.00250 CZK
1000 HNL932.00500 CZK
2000 HNL1864.01000 CZK
5000 HNL4660.02500 CZK
10000 HNL9320.05000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / لامبيرا هندوراسي
1 CZK1.07296 HNL
5 CZK5.36480 HNL
10 CZK10.72960 HNL
20 CZK21.45920 HNL
50 CZK53.64800 HNL
100 CZK107.29600 HNL
250 CZK268.24000 HNL
500 CZK536.48000 HNL
1000 CZK1072.96000 HNL
2000 CZK2145.92000 HNL
5000 CZK5364.80000 HNL
10000 CZK10729.60000 HNL