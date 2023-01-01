الدولار الغياني إلى دونغ فيتنامي

تحويل GYD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
116171 vnd

1.00000 GYD = 116.17100 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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GYD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064188.48421.43681.662140.963818.3031
1GBP1.1527411.2268102.0131.656491.916281.1110121.1016
1USD0.939750.815129183.1541.350251.562010.905717.2005
1INR0.01130150.009802640.012025910.01623790.01878460.01089180.206851

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Vietnamese Dong
1 GYD116.17100 VND
5 GYD580.85500 VND
10 GYD1161.71000 VND
20 GYD2323.42000 VND
50 GYD5808.55000 VND
100 GYD11617.10000 VND
250 GYD29042.75000 VND
500 GYD58085.50000 VND
1000 GYD116171.00000 VND
2000 GYD232342.00000 VND
5000 GYD580855.00000 VND
10000 GYD1161710.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار غياني
1 VND0.00861 GYD
5 VND0.04304 GYD
10 VND0.08608 GYD
20 VND0.17216 GYD
50 VND0.43040 GYD
100 VND0.86080 GYD
250 VND2.15200 GYD
500 VND4.30401 GYD
1000 VND8.60802 GYD
2000 VND17.21604 GYD
5000 VND43.04010 GYD
10000 VND86.08020 GYD