ألف الدولار الغياني إلى دونغ فيتنامي

تحويل GYD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gyd
117,974 vnd

1.00000 GYD = 117.97400 VND

Mid-market exchange rate at 04:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854381.0821589.71431.462041.65050.953518.5364
1 GBP1.1704411.26665105.011.711311.93191.1160121.6967
1 USD0.924050.789484182.90381.351051.52520.881117.1292
1 INR0.01114650.009522890.012062210.01629660.01839730.0106280.206615

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Vietnamese Dong
1 GYD117.97400 VND
5 GYD589.87000 VND
10 GYD1179.74000 VND
20 GYD2359.48000 VND
50 GYD5898.70000 VND
100 GYD11797.40000 VND
250 GYD29493.50000 VND
500 GYD58987.00000 VND
1000 GYD117974.00000 VND
2000 GYD235948.00000 VND
5000 GYD589870.00000 VND
10000 GYD1179740.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار غياني
1 VND0.00848 GYD
5 VND0.04238 GYD
10 VND0.08476 GYD
20 VND0.16953 GYD
50 VND0.42382 GYD
100 VND0.84764 GYD
250 VND2.11911 GYD
500 VND4.23822 GYD
1000 VND8.47643 GYD
2000 VND16.95286 GYD
5000 VND42.38215 GYD
10000 VND84.76430 GYD