الدولار الغياني إلى ليو روماني

تحويل GYD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
22.31 ron

1.00000 GYD = 0.02231 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 13:16 UTC
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GYD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064388.49011.437121.662580.963518.2906
1GBP1.15311.2271102.0261.656951.916891.1109221.0884
1USD0.93960.81493183.14391.35031.562130.905417.1856
1INR0.01130070.009801430.012027310.01624050.01878830.01088960.206697

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Romanian Leu
1 GYD0.02231 RON
5 GYD0.11153 RON
10 GYD0.22306 RON
20 GYD0.44612 RON
50 GYD1.11529 RON
100 GYD2.23059 RON
250 GYD5.57648 RON
500 GYD11.15295 RON
1000 GYD22.30590 RON
2000 GYD44.61180 RON
5000 GYD111.52950 RON
10000 GYD223.05900 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار غياني
1 RON44.83130 GYD
5 RON224.15650 GYD
10 RON448.31300 GYD
20 RON896.62600 GYD
50 RON2241.56500 GYD
100 RON4483.13000 GYD
250 RON11207.82500 GYD
500 RON22415.65000 GYD
1000 RON44831.30000 GYD
2000 RON89662.60000 GYD
5000 RON224156.50000 GYD
10000 RON448313.00000 GYD