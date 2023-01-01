الدولار الغياني إلى روبية باكستانية

تحويل GYD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
1397.39 pkr

1.00000 GYD = 1.39739 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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GYD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.064288.48431.436941.662550.9632518.2782
1GBP1.1531411.22715102.0331.656961.917121.1107621.0769
1USD0.939650.814896183.14631.350251.562260.9051517.1755
1INR0.01130140.009800750.01202710.01623940.01878920.01088620.20657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Pakistani Rupee
1 GYD1.39739 PKR
5 GYD6.98695 PKR
10 GYD13.97390 PKR
20 GYD27.94780 PKR
50 GYD69.86950 PKR
100 GYD139.73900 PKR
250 GYD349.34750 PKR
500 GYD698.69500 PKR
1000 GYD1397.39000 PKR
2000 GYD2794.78000 PKR
5000 GYD6986.95000 PKR
10000 GYD13973.90000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار غياني
1 PKR0.71562 GYD
5 PKR3.57810 GYD
10 PKR7.15619 GYD
20 PKR14.31238 GYD
50 PKR35.78095 GYD
100 PKR71.56190 GYD
250 PKR178.90475 GYD
500 PKR357.80950 GYD
1000 PKR715.61900 GYD
2000 PKR1431.23800 GYD
5000 PKR3578.09500 GYD
10000 PKR7156.19000 GYD