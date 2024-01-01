1 الدولار الغياني إلى روبية باكستانية

تحويل GYD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1 gyd
1.33 pkr

1.00000 GYD = 1.33325 PKR

Mid-market exchange rate at 04:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544651.0821589.76011.462151.650750.95332518.5356
1 GBP1.1703211.26645105.0471.711161.931891.115721.6924
1 USD0.92410.789609182.94611.351151.525440.8809517.1285
1 INR0.01114080.009519540.01205610.01628950.01839070.01062080.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Pakistani Rupee
1 GYD1.33325 PKR
5 GYD6.66625 PKR
10 GYD13.33250 PKR
20 GYD26.66500 PKR
50 GYD66.66250 PKR
100 GYD133.32500 PKR
250 GYD333.31250 PKR
500 GYD666.62500 PKR
1000 GYD1333.25000 PKR
2000 GYD2666.50000 PKR
5000 GYD6666.25000 PKR
10000 GYD13332.50000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار غياني
1 PKR0.75004 GYD
5 PKR3.75022 GYD
10 PKR7.50045 GYD
20 PKR15.00090 GYD
50 PKR37.50225 GYD
100 PKR75.00450 GYD
250 PKR187.51125 GYD
500 PKR375.02250 GYD
1000 PKR750.04500 GYD
2000 PKR1500.09000 GYD
5000 PKR3750.22500 GYD
10000 PKR7500.45000 GYD