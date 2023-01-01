الدولار الغياني إلى فرنك سويسري

تحويل GYD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٤٫٣٢ chf

1.00000 GYD = 0.00432 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:7 UTC
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GYD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.064588.49291.437081.661980.962818.2817
1GBP1.152611.22705102.0061.656521.915771.1097321.0734
1USD0.93940.814963183.1311.351.561280.904417.174
1INR0.01130030.009803360.012029210.01623940.0187810.01087920.20659

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / الفرنك السويسري
1 GYD0.00432 CHF
5 GYD0.02160 CHF
10 GYD0.04319 CHF
20 GYD0.08638 CHF
50 GYD0.21596 CHF
100 GYD0.43192 CHF
250 GYD1.07980 CHF
500 GYD2.15960 CHF
1000 GYD4.31921 CHF
2000 GYD8.63842 CHF
5000 GYD21.59605 CHF
10000 GYD43.19210 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار غياني
1 CHF231.52400 GYD
5 CHF1157.62000 GYD
10 CHF2315.24000 GYD
20 CHF4630.48000 GYD
50 CHF11576.20000 GYD
100 CHF23152.40000 GYD
250 CHF57881.00000 GYD
500 CHF115762.00000 GYD
1000 CHF231524.00000 GYD
2000 CHF463048.00000 GYD
5000 CHF1157620.00000 GYD
10000 CHF2315240.00000 GYD