كتزال غواتيمالي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل GTQ إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٤٬٦٤٩٫٥٤ uah

1.00000 GTQ = 4.64954 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 12:59 UTC
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GTQ إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.064688.51021.436891.661360.962318.3005
1GBP1.1534711.228102.0951.657431.916351.1099821.1093
1USD0.93930.814332183.13941.34971.560550.903917.19
1INR0.01129810.009794780.01202810.01623420.01877030.01087210.206761

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / هريفنيا الأوكرانية
1 GTQ4.64954 UAH
5 GTQ23.24770 UAH
10 GTQ46.49540 UAH
20 GTQ92.99080 UAH
50 GTQ232.47700 UAH
100 GTQ464.95400 UAH
250 GTQ1162.38500 UAH
500 GTQ2324.77000 UAH
1000 GTQ4649.54000 UAH
2000 GTQ9299.08000 UAH
5000 GTQ23247.70000 UAH
10000 GTQ46495.40000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Guatemalan Quetzal
1 UAH0.21507 GTQ
5 UAH1.07537 GTQ
10 UAH2.15075 GTQ
20 UAH4.30150 GTQ
50 UAH10.75375 GTQ
100 UAH21.50750 GTQ
250 UAH53.76875 GTQ
500 UAH107.53750 GTQ
1000 UAH215.07500 GTQ
2000 UAH430.15000 GTQ
5000 UAH1075.37500 GTQ
10000 UAH2150.75000 GTQ