100 كتزال غواتيمالي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل GTQ إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

100 gtq
486.92 uah

1.00000 GTQ = 4.86917 UAH

Mid-market exchange rate at 03:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854611.0816589.64171.462011.650370.95381518.5305
1 GBP1.1701211.2657104.8951.710781.931191.1160821.6836
1 USD0.92450.790077182.8751.351651.525790.881817.1317
1 INR0.01115550.009533350.012066410.01630950.01841070.01064010.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / هريفنيا الأوكرانية
1 GTQ4.86917 UAH
5 GTQ24.34585 UAH
10 GTQ48.69170 UAH
20 GTQ97.38340 UAH
50 GTQ243.45850 UAH
100 GTQ486.91700 UAH
250 GTQ1217.29250 UAH
500 GTQ2434.58500 UAH
1000 GTQ4869.17000 UAH
2000 GTQ9738.34000 UAH
5000 GTQ24345.85000 UAH
10000 GTQ48691.70000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Guatemalan Quetzal
1 UAH0.20537 GTQ
5 UAH1.02687 GTQ
10 UAH2.05374 GTQ
20 UAH4.10748 GTQ
50 UAH10.26870 GTQ
100 UAH20.53740 GTQ
250 UAH51.34350 GTQ
500 UAH102.68700 GTQ
1000 UAH205.37400 GTQ
2000 UAH410.74800 GTQ
5000 UAH1026.87000 GTQ
10000 UAH2053.74000 GTQ