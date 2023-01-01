كتزال غواتيمالي إلى ريال برازيلي

تحويل GTQ إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٦٢٦٫٢٦ brl

1.00000 GTQ = 0.62626 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 12:51 UTC
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GTQ إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063888.44491.437511.662450.962718.3338
1GBP1.1526711.2262101.9471.656961.916241.1096821.1327
1USD0.940050.815528183.14051.35131.562740.90517.2343
1INR0.01130650.009809030.012027810.01625320.01879640.01088520.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الريال البرازيلي
1 GTQ0.62626 BRL
5 GTQ3.13131 BRL
10 GTQ6.26262 BRL
20 GTQ12.52524 BRL
50 GTQ31.31310 BRL
100 GTQ62.62620 BRL
250 GTQ156.56550 BRL
500 GTQ313.13100 BRL
1000 GTQ626.26200 BRL
2000 GTQ1252.52400 BRL
5000 GTQ3131.31000 BRL
10000 GTQ6262.62000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Guatemalan Quetzal
1 BRL1.59678 GTQ
5 BRL7.98390 GTQ
10 BRL15.96780 GTQ
20 BRL31.93560 GTQ
50 BRL79.83900 GTQ
100 BRL159.67800 GTQ
250 BRL399.19500 GTQ
500 BRL798.39000 GTQ
1000 BRL1596.78000 GTQ
2000 BRL3193.56000 GTQ
5000 BRL7983.90000 GTQ
10000 BRL15967.80000 GTQ