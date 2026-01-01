كتزال غواتيمالي إلى ريال برازيلي

حوّل GTQ إلى BRL بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 0.6835 BRL

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى BRL،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى BRL متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى BRL اليوم

GTQBRL
1 GTQ0.68 BRL
5 GTQ3.42 BRL
10 GTQ6.83 BRL
20 GTQ13.67 BRL
50 GTQ34.17 BRL
100 GTQ68.35 BRL
250 GTQ170.87 BRL
500 GTQ341.74 BRL
1000 GTQ683.48 BRL
2000 GTQ1,366.95 BRL
5000 GTQ3,417.38 BRL
10000 GTQ6,834.76 BRL
BRLGTQ
1 BRL1.46 GTQ
5 BRL7.32 GTQ
10 BRL14.63 GTQ
20 BRL29.26 GTQ
50 BRL73.16 GTQ
100 BRL146.31 GTQ
250 BRL365.78 GTQ
500 BRL731.56 GTQ
1000 BRL1,463.11 GTQ
2000 BRL2,926.22 GTQ
5000 BRL7,315.55 GTQ
10000 BRL14,631.10 GTQ

الأسئلة الشائعة

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