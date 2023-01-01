فرنك غيني إلى ريال عماني

تحويل GNF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٠٤٥ omr

1.00000 GNF = 0.00004 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:44 UTC
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GNF إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.0634588.421.436831.663460.963518.3218
1GBP1.1523411.2255101.8941.655771.916941.1102821.1136
1USD0.940250.815993183.14451.35111.564210.90617.2286
1INR0.01130970.009814160.012027310.016250.01881320.01089670.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل فرنك غيني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / الريال العماني
1 GNF0.00004 OMR
5 GNF0.00022 OMR
10 GNF0.00045 OMR
20 GNF0.00090 OMR
50 GNF0.00224 OMR
100 GNF0.00449 OMR
250 GNF0.01122 OMR
500 GNF0.02244 OMR
1000 GNF0.04488 OMR
2000 GNF0.08975 OMR
5000 GNF0.22439 OMR
10000 GNF0.44877 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Guinean Franc
1 OMR22282.90000 GNF
5 OMR111414.50000 GNF
10 OMR222829.00000 GNF
20 OMR445658.00000 GNF
50 OMR1114145.00000 GNF
100 OMR2228290.00000 GNF
250 OMR5570725.00000 GNF
500 OMR11141450.00000 GNF
1000 OMR22282900.00000 GNF
2000 OMR44565800.00000 GNF
5000 OMR111414500.00000 GNF
10000 OMR222829000.00000 GNF