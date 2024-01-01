ألف فرنك غيني إلى ريال عماني

تحويل GNF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gnf
0.045 omr

1.00000 GNF = 0.00004 OMR

Mid-market exchange rate at 01:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8540651.0813589.65091.461931.650920.95354518.5261
1 GBP1.1708711.26615104.9721.711771.933051.1164821.6922
1 USD0.924750.789796182.90651.351951.526720.881817.1324
1 INR0.01115440.009526340.012061810.01630690.01841490.01063610.206647

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean francs

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / الريال العماني
1 GNF0.00004 OMR
5 GNF0.00022 OMR
10 GNF0.00045 OMR
20 GNF0.00090 OMR
50 GNF0.00224 OMR
100 GNF0.00448 OMR
250 GNF0.01121 OMR
500 GNF0.02241 OMR
1000 GNF0.04482 OMR
2000 GNF0.08965 OMR
5000 GNF0.22412 OMR
10000 GNF0.44824 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Guinean Franc
1 OMR22309.40000 GNF
5 OMR111547.00000 GNF
10 OMR223094.00000 GNF
20 OMR446188.00000 GNF
50 OMR1115470.00000 GNF
100 OMR2230940.00000 GNF
250 OMR5577350.00000 GNF
500 OMR11154700.00000 GNF
1000 OMR22309400.00000 GNF
2000 OMR44618800.00000 GNF
5000 OMR111547000.00000 GNF
10000 OMR223094000.00000 GNF