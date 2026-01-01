فرنك غيني إلى كرونة آيسلندية
حوّل GNF إلى ISK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من GNF إلى ISK،
يستخدم مخططنا التفاعلي من GNF إلى ISK متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من GNF إلى ISK اليوم
|GNF
|ISK
|1 GNF
|0.01 ISK
|5 GNF
|0.07 ISK
|10 GNF
|0.14 ISK
|20 GNF
|0.28 ISK
|50 GNF
|0.70 ISK
|100 GNF
|1.40 ISK
|250 GNF
|3.49 ISK
|500 GNF
|6.99 ISK
|1000 GNF
|13.97 ISK
|2000 GNF
|27.95 ISK
|5000 GNF
|69.86 ISK
|10000 GNF
|139.73 ISK
|ISK
|GNF
|1 ISK
|72 GNF
|5 ISK
|358 GNF
|10 ISK
|716 GNF
|20 ISK
|1,431 GNF
|50 ISK
|3,578 GNF
|100 ISK
|7,157 GNF
|250 ISK
|17,892 GNF
|500 ISK
|35,784 GNF
|1000 ISK
|71,568 GNF
|2000 ISK
|143,135 GNF
|5000 ISK
|357,838 GNF
|10000 ISK
|715,676 GNF