فرنك غيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل GNF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٤٤ ils

1.00000 GNF = 0.00044 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:40 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

GNF إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 ILS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.063288.39341.436861.66320.963418.3147
1GBP1.152611.2254101.8791.656071.916931.1104221.1087
1USD0.940550.81606183.1391.351451.564330.906117.226
1INR0.01131310.009815610.01202810.01625530.01881590.01089860.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guinean Franc / Israeli New Sheqel
1 GNF0.00044 ILS
5 GNF0.00222 ILS
10 GNF0.00444 ILS
20 GNF0.00888 ILS
50 GNF0.02221 ILS
100 GNF0.04442 ILS
250 GNF0.11105 ILS
500 GNF0.22210 ILS
1000 GNF0.44420 ILS
2000 GNF0.88839 ILS
5000 GNF2.22099 ILS
10000 GNF4.44197 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Guinean Franc
1 ILS2251.25000 GNF
5 ILS11256.25000 GNF
10 ILS22512.50000 GNF
20 ILS45025.00000 GNF
50 ILS112562.50000 GNF
100 ILS225125.00000 GNF
250 ILS562812.50000 GNF
500 ILS1125625.00000 GNF
1000 ILS2251250.00000 GNF
2000 ILS4502500.00000 GNF
5000 ILS11256250.00000 GNF
10000 ILS22512500.00000 GNF