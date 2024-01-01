Gine frangından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile GNF → ILS çevirin

1.000 gnf
0,42 ils

1.00000 GNF = 0.00042 ILS

04:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.072689.03721.452891.653840.94976518.3329
1 GBP1.1713411.25635104.291.701791.937171.112521.4735
1 USD0.93230.795957183.01061.354551.54190.8854517.092
1 INR0.01123130.009588610.012046710.01631780.01857480.01066670.205901

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Gine frangından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 GNF0.00042 ILS
5 GNF0.00212 ILS
10 GNF0.00425 ILS
20 GNF0.00850 ILS
50 GNF0.02124 ILS
100 GNF0.04248 ILS
250 GNF0.10620 ILS
500 GNF0.21240 ILS
1000 GNF0.42479 ILS
2000 GNF0.84959 ILS
5000 GNF2.12398 ILS
10000 GNF4.24795 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gine Frangı
1 ILS2354.08000 GNF
5 ILS11770.40000 GNF
10 ILS23540.80000 GNF
20 ILS47081.60000 GNF
50 ILS117704.00000 GNF
100 ILS235408.00000 GNF
250 ILS588520.00000 GNF
500 ILS1177040.00000 GNF
1000 ILS2354080.00000 GNF
2000 ILS4708160.00000 GNF
5000 ILS11770400.00000 GNF
10000 ILS23540800.00000 GNF