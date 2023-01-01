دالاسي غامبي إلى ريال عماني

تحويل GMD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٥٫٩٦٣ omr

1.00000 GMD = 0.00596 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:28 UTC
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GMD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.063288.4011.437181.663070.9631518.3172
1GBP1.1529411.2258101.9211.656981.917411.1104521.1186
1USD0.940550.815794183.14621.351751.564210.905917.2284
1INR0.01131210.009811560.01202710.01625750.01881280.01089530.207206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / الريال العماني
1 GMD0.00596 OMR
5 GMD0.02981 OMR
10 GMD0.05963 OMR
20 GMD0.11925 OMR
50 GMD0.29814 OMR
100 GMD0.59627 OMR
250 GMD1.49068 OMR
500 GMD2.98136 OMR
1000 GMD5.96271 OMR
2000 GMD11.92542 OMR
5000 GMD29.81355 OMR
10000 GMD59.62710 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Gambian Dalasi
1 OMR167.70900 GMD
5 OMR838.54500 GMD
10 OMR1677.09000 GMD
20 OMR3354.18000 GMD
50 OMR8385.45000 GMD
100 OMR16770.90000 GMD
250 OMR41927.25000 GMD
500 OMR83854.50000 GMD
1000 OMR167709.00000 GMD
2000 OMR335418.00000 GMD
5000 OMR838545.00000 GMD
10000 OMR1677090.00000 GMD